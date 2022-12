Ehrungen in Viersen Fluthelfer des THW ausgezeichnet

In der Aula der Anne-Frank-Gesamtschule in Viersen hatten sich alle Einsatzkräfte zur Ehrung versammelt. Moderator Frank Schiffers führte durch die Feierstunde. Jannik Dahlschen (21) ist einer von 28 Ehrenamtlern, die geehrt wurden: „Ich war in der Fachgruppe Räumen aktiv. In Schweinheim hatten wir beispielsweise den Auftrag, ein Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Fluss mit großen Sandsäcken zu sichern“, erinnert er sich. In Bad Münstereifel fanden umfangreiche Räumungsarbeiten statt. „Ein Teil einer Straße war dort eingestürzt. Dort waren wir mehrere Stunden im Einsatz. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass genau dort später eine Leiche geborgen wurde. Das war sehr emotional“, berichtete Dahlschen. Über die Ehrung freut sich der 21-Jährige: „Es ist schön und wir haben nicht damit gerechnet. Wenn man vor Ort hilft, denkt man über so etwas nicht nach, man funktioniert nur.“