25 Jahre Krettek : Zwei Spenden dank Firmenjubiläum

Die Süchtelner Firma Krettek hatte kürzlich Grund zu feiern – und verband das mit einer Spendenaktion. „Zu unserem 25-jährigen Firmenjubiläum haben wir alle Gäste darum gebeten, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen eine Spende an die Lebenshilfe Kreis Viersen und das Bethanien Kinderdorf Schwalmtal zu tätigen.

Und dieser Wunsch wurde uns erfüllt“, sagt Geschäftsführer Guntram Krettek. Jeweils 2500 Euro kamen zusammen. „Die Spende wird in den Aufbau unserer inklusiven Tagespflege in Süchteln fließen, die im April 2020 ihre Türen öffnen wird“, erklärte Michael Behrendt, Geschäftsführer der Lebenshilfe, bei der Spendenübergabe. Klaus Esser, Geschäftsführer der Bethanien Kinderdörfer, erläuterte: „Das Geld soll für die Kidoranch, den heilpädagogischen Reiterhof des Bethanien Kinderdorfes in Schwalmtal, genutzt werden.“ Zwei Pferde und ein Pony leben dort. Die Grundversorgung für ein Pferd koste etwa 2500 Euro im Jahr. „Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit dieser Spende eines der Tiere versorgen können.“