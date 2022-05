Engagement in Schwalmtal : Feuerwehr ehrt ihre treuen Mitglieder

Schwalmtal Zahlreiche Ehrungen gab es jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal, darunter Matthis Beiten für stolze 60 Jahre. Kreisbrandmeister Rainer Höckels hielt die Laudatio.

„40 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr: Das ist sehr beachtenswert, wer sein Leben so lange in den Dienst der Feuerwehr stellt“, lobte Kreisbrandmeister Rainer Höckels. Über eine besondere Ehrung des Landesverbandes konnte sich Walter Müller für 50 Jahre Mitgliedschaft freuen. „Ich ziehe symbolisch meinen Hut“, so Höckels.