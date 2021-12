Kirchenkreis Krefeld-Viersen : Evangelische Jugend bringt Kochbuch raus

Kreis Viersen „Gemeinschaft, die schmeckt“ – so lautet der Titel des Kochbuchs der Evangelischen Jugend in Krefeld-Viersen, das gerade, kurz vor Weihnachten, erschienen ist. Die durchweg vegetarischen Rezepte sollen für jeden nutzbar sein.

„Gemeinschaft, die schmeckt“ – so lautet der Titel des Kochbuchs der Evangelischen Jugend in Krefeld-Viersen, das gerade, kurz vor Weihnachten, erschienen ist. Die durchweg vegetarischen Rezepte sollen für jeden nutzbar sein. „Wir kennen sie aus der Praxis“, sagt Ariane Drieskes, Diakonin und Jugendleiterin der Evangelischen Kirchengemeinde Hüls. „Sie sind alle erprobt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, etwa auf Jugendfreizeiten. Es sind unsere so genannten ,best of’.“ Alle Gemeinden im Kirchenkreis wurden einbezogen. „Die Gerichte können auch in Kitas oder durch das Kochen mit Familien entstanden sein“, erklärt Drieskes. So spiegelt sich in der Zusammenstellung der Rezepte auch die Vielfalt in Gemeinden wider. „Wir verstehen uns als gelebte Vielfalt“, ergänzt Kathrin Zawiasa vom Jugendzentrum Katakombe der Evangelischen Kirchengemeinde Osterath. „Das kommt in den Rezepten zum Ausdruck und auch in der Gruppe der Jugendleitungen.“