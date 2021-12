Auszeichnung in Brüggen : Das sind die Gewinner der Heimatpreise 2021

Auszeichnung in Brüggen

Über großen Beifall konnten sich die Gewinner der Brüggener Heimatpreise 2021 im Brachter Bürgersaal freuen. Was bei der Auszeichnung ungewöhnlich war.

Beifall für die Gewinner der Brüggener Heimatpreise 2021 im Brachter Bürgersaal: Fördermittelmanagerin Beatrix Schouren schilderte, dass sich die Jury mit ihrer überaus engen Bewertung einig war, erstmals zwei erste Plätze zu vergeben: zum einen an die Jugendgruppe des „Theatervereins Einigkeit Alst 1929“, das „junge Theater“; zum anderen an die Heimatfreunde Born, vertreten bei der Auszeichnung durch den zweiten Vorsitzenden Klaus Reuters und Paul Offermanns. Die beiden Erstplatzierten erhielten ein Preisgeld in Höhe von je 2000 Euro. Über den dritten Platz, dotiert mit 1000 Euro, konnte sich das Ehepaar Tim und Maren Janssen aus Brüggen-Bracht freuen.