Erster Mitarbeitertag der Horizonte GmbH

Viersen/Mönchengladbach : Kita-Mitarbeiter tauschen sich über Raumgestaltung aus

Mitarbeitertag der Horizonte GmbH in einem Hangar. Foto: Horizonte GmbH

140 Mitarbeiter der Horizonte-Kitas unter anderem aus Viersen und Kempen setzten sich an ihrem Mitarbeitertag im Hugo-Junkers-Hangar in Mönchengladbach mit dem Thema Raumgestaltung in der Offenen Kita-Arbeit auseinander.

Unterstützung erhielten sie von der Raumgestaltungs-Expertin Angelika von der Beek. Ziel der Offenen Arbeit ist es, dass statt starre Programme und Pläne abzuarbeiten, auf die unterschiedlichen Lebensumstände der Kinder mit differenzierter Arbeit reagiert wird. Wie kann die Gestaltung eines Raumes die Entwicklung der Kinder in der offenen Arbeit positiv fördern? Welche Räume brauchen wir dafür? Wie müssen sie aussehen? Viele Fragen brachten die Mitarbeiter des Trägers für katholische Kindertageseinrichtungen mit. „Wir haben einen intensiven Austausch gehabt und viele neue Ideen entwickelt“, resümierte Geschäftsführerin Hildegard Trosky-Michalek zum Abschluss.

(rp)