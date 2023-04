LVR-Bildungszentrum Viersen/Mönchengladbach Erste Pflegefachkräfte schließen Ausbildung ab

Das LVR-Bildungszentrum bietet jeweils zum 1. April und zum 1. September des Jahres die Ausbildung zum Pflegefachmann und zur Pflegefachfrau an. Im Herbst besteht auch die Möglichkeit eines dualen Studiums in Kooperation mit der Hochschule Niederrhein. Die angehenden Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner absolvieren bis zur Examensprüfung die dreijährige Ausbildung in unterschiedlichsten Bereichen der Psychiatrie und Somatik, sowohl in stationären als auch ambulanten Einrichtungen.