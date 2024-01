Engagement in Viersen Erst das Jubiläumskonzert, dann eine großzügige Spende

Sie singen seit 25 Jahren im Chor – und ihr Jubiläumskonzert im Dezember 2023 haben die Sängerinnen des „Frauenchors der Polizei im Kreis Viersen“ für einen guten Zweck genutzt: Sie sammelten Spenden für das „Stups Kinderzentrum“ der DRK-Schwesternschaft Krefeld. 1740 Euro konnte jetzt Annika Lemke, Vorstands-Assistentin DRK-Schwesternschaft Krefeld, entgegennehmen.

Für das Jubiläums-Konzert in der Breyeller St.-Lambertus-Kirche hatten Chorleiter Christian Wilke und die rund 20 Sängerinnen ein Programm aus Weihnachtsliedern, Gospel und Songs aus dem Disney-Programm von 2022 zusammengestellt. „Wir hatten über das Nettetaler Prinzenpaar von der Arbeit im Kinder- und Jugendhospiz gehört und uns deswegen dafür entschieden“, erzählt Chorvorsitzende Rita Glock, die mit Schatzmeisterin Lydia Wodicka und Birgit Rain nach Krefeld fuhr. Annika Lemke stellte ihnen dort die Arbeit im Kinderzentrum vor, zu dem neben dem Kinder- und Jugendhospiz eine inklusive Kita sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern von Kindern mit gesundheitlichen Einschränkungen gehören. Sie zeigte etwa die „Elfenglöckchen“ mit verschiedenen Tönen, die die Eltern für ihr Kind auswählen können und die während des Aufenthalts des Kindes im Kinderhospiz an dessen Tür hängen. Rita Glock war nach dem Besuch „begeistert von dem herzlichen Umgang miteinander. Es ist alles nett und natürlich. Ich finde es toll, wie liebevoll über die Kinder gesprochen wird“, so ihr Eindruck.