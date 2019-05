Rotary-Club Viersen-Schwalm-Nette : Erlebnispädagogik an der Hauptschule

Erlebnispädagogik an der Hauptschule

Schüler der drei siebten Klassen der Gemeinschaftshauptschule Süchteln können im neuen Schuljahr an einem erlebnispädagogischen Projekt außerhalb des normalen Unterrichts teilnehmen. Ein Jahr lang werden sie dabei von zwei Sozialpädagogen in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt.

Ziel ist es, die Schüler intensiv auf ihrem Lebensweg zu begleiten und ihre Motivation zum Erreichen eines Schulabschlusses zu verbessern. Auch Projekttage in der Natur unter dem Motto „Abenteuer Schule“ mit Ausflügen in den Wald und Kochen am Lagerfeuer gehören dazu.