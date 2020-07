Ferienfreizeit in Viersen : Fünf erlebnisreiche Tage auf den Süchtelner Höhen

Ferienfreizeit in Viersen

Viersen Ein Highlight der Ferienfreizeit war für die zwölf Teilnehmer das nächtliche Bogenschießen. Die Kinder und Jugendlichen unternahmen aber auch Ausflüge.

Zwölf Kinder und Jugendliche haben fünf Tage auf dem ehemaligen Kletterwald-Gelände in Süchteln verbracht. Gemeinsam mit der Xpad-Erlebnispädagogik hatte das Jugendamt des Kreises Viersen die Ferienfreizeit auf den Süchtelner Höhen oranisiert. Die Gruppe blieb aber nicht nur dort, sondern unternahm zum Beispiel eine Kanufahrt auf der Niers und eine Radtour. Sie durfte Schafe füttern und Wildschweine besuchen. Ein besonderes Highlight war das nächtliche Bogenschießen. Die Abende verbrachten die Kinder und Jugendlichen am Lagerfeuer. „Die Kinder lernen hier mit Kopf, Herz und Hand. Besonders wichtig ist es uns, dass sie die Erfolgserlebnisse dieser Woche in ihren Alltag mitnehmen und daraus Selbstvertrauen schöpfen“, sagt Katrin Kraft, Geschäftsführerin von Xpad.