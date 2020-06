Erfolg bei Schülerwettbewerb : Clara-Schülerinnen sind Landessieger

Mit einem Landessiegertitel wurden die Schülerinnen Tina Beimann, Ekaterini Kourtidou und Priyadarshani Thakur ausgezeichnet. Foto: Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW

Dülken Schülerinnen des Clara-Schumann-Gymnasiums sind im NRW-Wettbewerb „Begegnung mit Osteuropa“ als Landessieger ausgezeichnet worden. Für die Neuntklässlerinnen gab es einen Geldpreis. Für die nächste Runde steht das Wettbewerbsthema schon fest.

Das Clara-Schumann-Gymnasium in Dülken ist im 67. NRW-Wettbewerb „Begegnung mit Osteuropa“ als Landessieger ausgezeichnet worden. Dies teilte das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft jetzt mit. Den Landessiegertitel erhielten Tina Beimann, Ekaterini Kourtidou und Priyadarshani Thakur, Schülerinnen der Klasse 9 am „Clara“, die von ihrer Lehrerin Marion Bleyer-Heck betreut wurden. Als Auszeichnung für die Wettbewerbsarbeit „Forum: Europa – da mache ich mit!“ erhielten die Schülerinnen für ihre Projektarbeit einen Geldpreis in Höhe von 300 Euro.

Klaus Kaiser, Parlamentarischer Staatssekretär aus dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes, gratulierte allen Preisträgern zu ihrem Erfolg: „Die Wettbewerbsbeiträge zeigen das große Interesse der Schülerinnen und Schüler an grenzüberschreitenden Erkundungen. Mit kreativen Ideen ist es ihnen hervorragend gelungen, das Wettbewerbsmotto mit Leben zu füllen. Das beeindruckt mich sehr!“

Die nordrhein-westfälischen Preisträger kommen in diesem Jahr aus Aachen, Ahaus, Bad Salzuflen, Beckum, Bielefeld, Bochum, Düsseldorf, Ennigerloh, Erkrath, Gladbeck, Hemer, Herne, Hüllhorst, Köln, Kreuzau, Lemgo, Leverkusen, Marl, Meschede, Münster, Oelde, Preußisch Oldendorf, Recklinghausen, Schmallenberg, Schwalmtal, Senden, Viersen, Vreden, Waldbröl und Wuppertal. Die weiteren Landessiegerauszeichnungen erhalten zehn Schulen aus Kroatien, Litauen, Polen, Russland, Rumänien und der Ukraine.

Besonders erfreut zeigte sich Kaiser über drei Partnerarbeiten, die gemeinsam von Schulen aus Nordrhein-Westfalen (Köln und Recklinghausen) mit Schulen aus Polen, Kroatien und Rumänien erstellt wurden: „Diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schülern beweist, dass die junge Generation nicht nur europäisch denkt, sondern gemeinsam gestaltet!“

Die ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträge werden im Rahmen einer Wanderausstellung landesweit vorgestellt. Im Jahr 2021 steht der Schülerwettbewerb „Begegnung mit Osteuropa“ unter dem Motto „Traumhaftes Europa“. Die Einladung zur Wettbewerbsteilnahme richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler ab der Grundschule in Nordrhein-Westfalen sowie an deutschsprachige Schulen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa.

Der Wettbewerb lädt ein, Nordrhein-Westfalen und die Länder Osteuropas in den Bereichen Kunst, Musik, Tanz, Literatur, Politik und Wirtschaft, Geschichte, Geografie zu erkunden, um so das Wissen über die Lebensweise der Menschen dort und hier zu erweitern und so neue Wege der Freundschaft und des Miteinanders im Herzen Europas zu finden. Mehr dazu im Internet unter www.schuelerwettbewerb.eu.

