Gastronomie in Schwalmtal : Rheinische Kaffeetafel bei „Roniwerken“

Plant einmalige Rheinische Kaffeetafel: Veronika Wetzels. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Die „Rheinische Kaffeetafel“ von Veronika Wetzels in ihren „Roniwerken“ in Schwalmtal-Waldniel ist einmalig: Sie gibt es nur am Sonntag, 15. August. Was die Zuckerbäckerin dann plant.

Veronika Wetzels ist als Waldniels Zuckerbäckerin beliebt: Sie führt zurzeit mit den Roniwerken die einzige Konditorei im Zentrum (Gladbacherstraße 4), seitdem Franziska Zöhren ihre Pâtisserie (zuvor „Cafe Ferne Welten“) aufgegeben hat und im Brüggener Zentrum umbauen lässt. Einmal im Jahr plant Wetzels eine große Veranstaltung – so groß diese bei drei Tischen im Außenbereich und Bierzelt-Garnituren sein kann und soweit dies unter den Corona-Bedingungen möglich ist. „Wir wollten etwas draußen machen“, erzählt sie. Auch wenn ihr Lädchen nur von freitags bis sonntags geöffnet ist: Sie hat bereits Events zur Mitsommernacht umgesetzt oder den Brexit kulinarisch gewürdigt. Für Sonntag, 15. August, hat Wetzels diesen Plan: Ab 14 Uhr will sie eine „Rheinische Kaffeetafel“ anbieten. Bester Ratgeber dafür war ihr Mann, in dessen Familie die Tradition der Kaffeetafel mit süßen Kuchen und herzhaften Speisen hochgehalten wurde. „Nach einem Stück Kuchen war Schluss, dann gab es Rosinen- oder Schwarzbrot mit Kochschinken oder Käse , Kartoffelsalat (Earpelsschloat) und, wenn es etwas feiner war, Heringsstipp“, schildert die Waldnielerin.

Ähnlich breit gefächert will auch sie ihre Kunden verwöhnen. Wie bei der „Bergischen Kaffeetafel“ werden etwa Waffeln mit Kirschen, Johannisbeerkuchen (Wimmelterkook), Pflaumenkuchen (Prumetaat) und Aprikosenriemchen gereicht, dazu gibt es Rosinenbrot (Krintemeck met Kiees) oder Schwarzbrot. Wetzels interpretiert das üppige Vergnügen neu, indem sie etwa eine Reistorte („So etwas kennt man aus dem Aachener Raum“) anbietet.