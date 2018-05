Leute, Leute : Eine musikalische Reise und eine konstruktive Spende

Viersen Eine Mehrtagesfahrt hat den Kirchenchor Cäcilia Born nach Trier und in die Umgebung geführt. Vorsitzender Arno Mundfortz hatte das Programm ausgearbeitet. Nach einem Zwischenstopp in Blankenheim ging es weiter nach Trier, wo die Sänger die Altstadt besichtigten. Am zweiten Tag besuchten sie die Kirche St. Matthias mit dem Apostelgrab, danach unternahmen sie eine Schifffahrt auf der Mosel. Abends gab es eine Erlebnisführung durch das Amphitheater, danach eine Weinprobe. Weitere Ziele der Fahrt waren die Stadt Luxemburg und Echternach. Höhepunkt der Reise war die Mitgestaltung der Vorabendmesse in der Kirche St. Gangolf in Trier. Unter Leitung von Volker Mertens trug der Chor einzelne Stücke sowie die Missa Brevis in C von Gounod vor. off

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Mehrtagesfahrt hat den Kirchenchor Cäcilia Born nach Trier und in die Umgebung geführt. Vorsitzender Arno Mundfortz hatte das Programm ausgearbeitet. Nach einem Zwischenstopp in Blankenheim ging es weiter nach Trier, wo die Sänger die Altstadt besichtigten. Am zweiten Tag besuchten sie die Kirche St. Matthias mit dem Apostelgrab, danach unternahmen sie eine Schifffahrt auf der Mosel. Abends gab es eine Erlebnisführung durch das Amphitheater, danach eine Weinprobe. Weitere Ziele der Fahrt waren die Stadt Luxemburg und Echternach. Höhepunkt der Reise war die Mitgestaltung der Vorabendmesse in der Kirche St. Gangolf in Trier. Unter Leitung von Volker Mertens trug der Chor einzelne Stücke sowie die Missa Brevis in C von Gounod vor. off

Der Freundes- und Förderkreis der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Schwalmtal erfüllt den Kindergärten in der Gemeinde jedes Jahr einen Wunsch. Unterstützt wird das Projekt von der Sparkasse Krefeld. Die Kinder des Awo-Familienzentrums Nottbäumchen in Waldniel freuten sich jetzt über neues Konstruktionsmaterial im Wert von 400 Euro. Marco Szebel vom Förderverein überreichte den Kindern die Magnetbausteine. RP

(off)