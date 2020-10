Grundschule in Viersen-Dülken : Wiedersehen nach 65 Jahren

1955 wurden sie in Dülken eingeschult, jetzt trafen sich die ehemaligen i-Dötzchen wieder. Foto: Ingrid Flocken

65 Jahre nach ihrem Schulabschluss in der Dülkener evangelischen Grundschule Dammstraße im Jahr 1955 trafen sich auf Einladung ihrer Mitschülerin Anneliese Franke zwei Damen und sieben Herren zu einem gemeinsamen Frühstück im Café Pecados am Hühnermarkt in Dülken.

