Leute, Leute: Ein Wiedersehen, eine Reise und drei Ehrungen

Viersen Der Radsportclub (RSC) Schwalmtal hat eine Trainingswoche auf Mallorca verbracht. Gleich nach dem Frühstück absolvierten die Teilnehmer die erste Runde mit 72 Kilometern, am zweiten Tag ging es 110 Kilometer rund um Randa. Nach drei Tagen Pause bei Regen führte die nächste Tour bis Palma über 110 Kilometer. Am siebten Tag fuhren die Radsportler 144 Kilometer bis ins Tramuntana-Gebirge, tags darauf absolvierten sie erneut 101 Kilometer. RP

Die St.-Agatha-Bruderschaft Oberkrüchten hat langjährige Mitglieder geehrt. Seit 70 Jahren dabei sind Aloys Reiners , Leo Wolters und Willi Zohlen , seit 60 Jahren gehören Hermann-Josef Kohlen und Matthias Mertens der Bruderschaft an. 50 Jahre dabei ist Heinz Schröder . 40 Jahre dabei sind Bernhard Breuer , Wolfgang Pohla , Uwe Schöller und Herbert Zimmermanns . Jürgen Palenga gehört seit 25 Jahren dazu. Robert Smets erhielt das silberne Verdienstkreuz. off

In der Pfarrkirche St. Michael in Waldniel haben 15 Männer und Frauen das Fest der Diamantkommunion gefeiert. Sie gingen 1958 erstmals zum Tisch des Herrn und trafen sich nun wieder. Der Schwalmtaler Priester Achim Besgen, Ehrendomherr am Hohen Dom zu Aachen, hielt die Messe. Im Anschluss trafen sich die einstigen Kommunionkinder zum gemütlichen Beisammensein. RP