Humanistisches Gymnasium Viersen : Ein Wiedersehen 50 Jahre nach dem Abitur

Früher war mehr Lametta: Die Abiturientia der Klasse OI c am Humanistischen Gymnasium Viersen im Mai 1972. Foto: Christoph Reiners

Viersen Exakt 50 Jahre liegen zwischen den beiden Aufnahmen, die die Klasse OI c im Mai 1972 nach dem Ablegen der Abiturprüfung am Städtischen Humanistischen Gymnasium zu Viersen und anlässlich des diesjährigen Klassentreffens zeigen.

Höhepunkt des Treffens war ein Rundgang durch Viersen zu den Orten, die mit der Schulzeit in Verbindung stehen. Dazu zählt die Grabeskirche St. Joseph, in der die wöchentlichen Schulmessen stattfanden. Weiter ging es zur Festhalle und zum alten Schulgebäude, in dem heute Wohnungen für Senioren eingerichtet sind. Dabei gab es die Möglichkeit, das Schulgebäude auch von innen in Augenschein zu nehmen, da eine nette Bewohnerin spontan einige Gemeinschaftsräume zeigte.