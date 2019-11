Don-Bosco-Heim Viersen : Ein eigener Wunschbaum für Viersens Heimkinder

Kim Mines (2.v.r.), Filialleiterin der Sparda-Bank in Viersen, zusammen mit Heimleiterin Stefanie Heggen (2. Reihe, 1.v.r.) sowie den Betreuern und Kindern des Don-Bosco-Heims am geschmückten Weihnachtsbaum. Foto: Sparda-Bank

In der Filiale der Sparda-Bank in Viersen wird es weihnachtlich: Kinder des Don-Bosco-Heims kamen mit Heimleiterin Stefanie Heggen bereits zum sechsten Mal in Folge in die Filiale an der Hauptstraße und schmückten den Weihnachtsbaum mit ihrem selbst gebastelten Schmuck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei handelt es sich auch in diesem Jahr um einen besonderen Baumschmuck: Die Kinder hängen ihre Weihnachtswünsche in Höhe von bis zu 15 Euro an den Weihnachtsbaum in der Bankfiliale. Bis zum 13. Dezember können alle Viersener einen oder mehrere Wünsche vom Baum nehmen und die gekauften und verpackten Geschenke wieder unter den Weihnachtsbaum in der Filiale legen. Kurz vor Weihnachten wird das Sparda-Team die Geschenke im Namen aller Kunden an die Kinder überreichen.

Bereits seit sechs Jahren schmücken die Mädchen und Jungen des Don Bosco-Heims den Weihnachtsbaum in der Sparda-Filiale. „Mit dem Schmücken des Weihnachtsbaums läuten wir in der Filiale traditionell die Weihnachtszeit ein“, sagt Filialleiterin Kim Mines. „Gemeinsam mit unseren Kunden erfreuen wir uns an dem besonderen Schmuck. Diese Freude möchten wir an die Kinder zurückgeben und hoffen, dass die Viersener so viele Wünsche wie möglich erfüllen“, so Mines.