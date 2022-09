Engagement in Brüggen : Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr

Engagement in Brüggen

Brüggen Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Brüggen konnten zahlreiche Urkunden für Beförderungen und absolvierte Fortbildungen überreicht werden.

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Brüggen konnten zahlreiche Urkunden für Beförderungen und absolvierte Fortbildungen überreicht werden. 2020 mussten die Ehrungen von langjährigen Mitgliedern noch im kleinen Kreis stattfinden, jetzt wurden die Auszeichnungen wieder im Gerätehaus am Nauenweg 2 überreicht.

Für die 25-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Brüggen wurde Marcel Wischnewski ausgezeichnet, bereits 35 Jahre ist Ralf Götzmann aktiv. Seit 40 Jahren sind Andreas Leewen, Hans Görtz und Hans-Georg Ingenrieth in der Feuerwehr ehrenamtlich tätig. Für 50-jährige Mitgliedschaft konnten Diederich Meier und Manfred Engels geehrt werden.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Franz-Heiner Jansen dankte allen Verantwortlichen für die positiven Entwicklungen der Brüggener Wehr, der Ausrüstung und der Einigkeit in der Wehr. „Lassen Sie nicht nach, ihre Wehr weiterhin zu unterstützen. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, diese meist größeren Mittel in den Haushalt einzuplanen“, dankte er Politikern und Verwaltung. „Lasst bitte nicht nach bei dem Hobby Feuerwehr. Das Ehrenamt lohnt sich, man steht nicht nur als Gaffer daneben sondern kann etwas tun“, sagte Jansen mit Blick auf zahlreiche Einsätze. Er bat, seinen Dank an die Mitglieder der Wehr ausdrücklich den Familien und Partnern weiterzugeben, ohne deren Rückhalt dieses wichtige Ehrenamt nicht möglich sei. bigi