Engagement in Niederkrüchten : Seit 60 Jahren im Kirchenchor St. Bartholomäus

Engagement in Niederkrüchten

Zum Cäcilienfest hat der Kirchenchor St. Bartholomäus Niederkrüchten einen sehr schönen, sehr persönlichen Gottesdienst feiern können. Danach standen die Jubilarinnen im Vordergrund.

Auch für das traditionelle Cäcilienfest war wegen der Pandemie eine besondere Planung erforderlich. „Da mittlerweile alle Chormitglieder geimpft sind, konnte der neue Vorstand die Planung dieses besonderen Festes in Angriff nehmen“, schildert Schriftführerin Susanne Zilz-Rombey . Und so habe der Chor einen sehr schönen und sehr persönlichen Gottesdienst feiern können.

Auch wenn die Sängerinnen und Sänger auf eine besondere musikalische Gestaltung verzichteten, so war doch zu Beginn des Gottesdiensts der Cäciliengruß zu hören – mit großem Abstand und mit Maske. Nach dem Gottesdienst folgte ein kleines Fest im Pfarrheim: Die Tische waren festlich eingedeckt, das Essen schmackhaft, der Wein lecker. 50 Chormitglieder, die zusätzlich zur Impfung negativ getestet waren, freuten sich endlich wieder gemeinsam zu feiern, zu erzählen sowie in Erinnerungen an frühere Konzerte und Chorreisen zu schwelgen.