Ehrung in Viersen : 50 Jahre Singen im Chor

„Wir ehren Walter Antwerpes für 50 Jahre Singen im Chor.“ Mit Urkunde und Ehrennadel zeichnete Rolf Dollase, Vorsitzender des MGV Liedertafel Dülken, jetzt den Sänger Walter Antwerpes aus.

„Aber wir brauchen dich auch weiterhin“, so Dollase bei der Weihnachtsfeier des Chores, zu der viele Mitglieder in den Dülkener Hof kamen. Der MGV wurde 1824 gegründet als Musikverein Liedertafel, änderte seinen Namen später in Männergesangverein. Derzeit gehören ihm etwa 25 Sänger an, die in fünf Jahren das 200-jährige Bestehen feiern wollen.