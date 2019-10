Firmenjubiläum in Viersen : 50 Jahre Waters

Viersen Waters hatte im Oktober 1969 am Falkenweg seinen Betrieb gegründet.

Karl-Heinz Waters (78) hat eine Auszeichnung der Handwerkskammer Düsseldorf zum 50-jährigen Betriebsbestehen der Firma Waters Heizung und Sanitär in Dülken erhalten. Waters hatte im Oktober 1969 am Falkenweg seinen Betrieb gegründet. Von Anfang an unterstützte ihn seine Frau Gisela. 1990 folgte die Umwandlung der Firma in eine GmbH & Co. KG. Der Jubilar wurde Gesellschafter, seine Frau und Sohn Frank übernahmen die Geschäftsführung. Im Jahr 2001 schließlich übergab der Vater komplett an seinen Sohn. Gisela Waters blieb bis 2018 in der Geschäftsführung und übergab dann diese Aufgabe an Franks Ehefrau Andrea. „Wir sind glücklich, in unserem Sohn und unserer Schwiegertochter so tüchtige Nachfolger gefunden zu haben“, sagen der Jubilar und seine Frau. „Und wir sind stolz auf die 13 langjährigen Mitarbeiter der Firma, die viel zum Erfolg beitragen.“

