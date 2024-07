Posthume Ehre in Viersen Horst-Tamm-Weg wurde feierlich eingeweiht

Während seiner Arbeit gründete Tamm den „Geschichtskreis Robend“ mit 32 Bürgerinnen und Bürgern. Es war auf seine Initiative, dass Straßen in dem Neubaugebiet auf dem ehemaligen Gelände der britischen Rheinarmee die Namen „Hageau-Promenade“ oder „Flämische Allee“ erhielten, die an die historische Bedeutung des Nordkanals erinnern. Schon zu Lebzeiten erhielt Tamm den Rheinlandtaler und die Stadtplakette in Bronze für seine Arbeit.