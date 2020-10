Spende für Schule : Mobil und digital: Neue Dokumentenkamera fürs Clara

Viersen Das neue System bereichert nicht nur den Kunstunterricht am Clara-Schumann-Gymnasium. Es ist die moderne Variante eines Overheadprojektors

Über eine Dokumentenkamera samt Beamer und Eingabe-Tablet freut sich das Clara-Schumann-Gymnasium in Dülken. Mit dem System können Dokumente und Objekte kabellos an die Wand projiziert werden. Mit dem Tablet hat man zusätzlich die Funktion eines mobilen Whiteboards oder kann in den projizierten Dokumenten Veränderungen durchführen.