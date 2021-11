DLRG Viersen-Süchteln : Langjährige Mitglieder geehrt

Süchteln Die DLRG-Ortsgruppe Süchteln hat bei ihrer Ortstagung in Dülken nach Jahresberichten von Leiter Frank Sandig treue und verdienstvolle Mitglieder geehrt. Frank Hirschmüller blickte auf 50 Mitgliedsjahre zurück und erhielt das Ehrenabzeichen in Gold.

Zehn Jahre gehören der DLRG an: Florian Jansen, Anna Laske, Jan Rademacher, Janes und Vincens Oymanns, Ben Hasselberg, Linus Bardowa und Bruno Rösch. Das Verdienstabzeichen in Bronze bekamen Yvonne Falkenstein und Wiebke Gering. Das Verdienstabzeichen in Silber erhielten Robert Fander und Anna Lea Auler.