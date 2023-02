Digital in Viersen Senioren in Theresien-Tagespflege nutzen Erlebnistisch

Daneben kommen Übungen gut an, die die Konzentration und die Motorik fördern – zum Beispiel Blumensorten raten, puzzeln oder Rechenaufgaben lösen. Und auch Gespräche werden durch das Gerät gefördert: „Mithilfe von Bildern von längst vergessenen Gegenständen aus der Vergangenheit kommen selbst ruhige Gäste in einen Redefluss“, erläutert der Leiter der Tagespflege. Rund 6500 Euro haben die Theresien-Tagespflege und das Theresienheim, die beide zur St.- Augustinus-Gruppe gehören, nach deren Angaben in das Gerät investiert. Zu jedem Quartal werden neue, der Jahreszeit angepasste Inhalte installiert. Für Anastasia Theologidou (87) hat sich die Neuanschaffung gelohnt: „Toll, was mit dem Tisch alles möglich ist.“ Auch Gast Werner Ludwig hebt beide Daumen: „Ich habe zwei Spiele gespielt und zweimal gewonnen. Was will man mehr?“