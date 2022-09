Jubiläum in Viersen-Süchteln : Seit 50 Jahren bei der Versicherung tätig

Goldjubilar Hans Georg Schmitz (Mitte) mit Provinzial-Vorstand Patric Fedlmeier (links) und dem Süchtelner Geschäftsstellenleiter Claus C. Braunen. Foto: Walter

Viersen-Süchteln Mit einem Gläschen Sekt stießen sie aufs Goldene Dienstjubiläum an: Hans Georg Schmitz arbeitet seit einem halben Jahrhundert für die Provinzial-Versicherung. „Inzwischen sind so langjährige Tätigkeiten, vor allem bei einem Versicherer, in unserer Branche eine große Seltenheit“, sagt der Inhaber der Provinzial-Serviceagentur, Claus Carsten Braunen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er selbst ist seit 30 Jahren bei dem Versicherungsunternehmen beschäftigt. Auch bei der Feier dabei: Provinzial-Vorstand Patric Fedlmeier.

(RP)