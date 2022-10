Sounds of Peace : Die etwas andere Friedenskundgebung in Viersen

Die etwas andere Friedenskundgebung in Viersen

Sounds of Peace

Unter anderem der Chor und das Orchester des Clara-Schumann-Gymnasiums präsentierten im Bürgerhaus in Dülken Friedenssongs. Foto: Rüdiger Wagner

Viersen-Dülken Mehr als 600 Zuhörer kamen zum Friedenskonzert „Carpe diem - Sounds of Peace“ ins Bürgerhaus Dülken. Und spendeten für Hilfsaktionen gegen das Leid in Kriegsgebieten.

Das Bürgerhaus Dülken ist Schauplatz einer etwas anderen Friedenskundgebung gewesen. Als Pilar Duchna, Initiatorin und Organisatorin, zusammen mit der musikalischen Leitung Marion Bleyer-Heck beschloss, das Friedenskonzert „Carpe diem – Sounds of Peace“ zu erschaffen, ahnten sie noch nicht, welche Begeisterung und welchen Zuspruch sie damit bewirken würden: Etwa 600 bis 700 Menschen waren gespannt ins Bürgerhaus gekommen, davon mehr als 100 ambitionierte musikalische Mitwirkende. 2006,20 Euro spendeten die Gäste für Hilfsaktionen gegen Leid in Kriegsgebieten, das Geld geht an die Organisation Action Medeor.