Weiterbildungskolleg in Viersen : Abitur an der Abendschule bestanden

Die Absolventen trafen sich zu einer Feierstunde mit Gruppenfoto-Termin in Dülken. Foto: WBK

Viersen In einer Feierstunde erhielten kürzlich in Dülken die Absolventen des Abendgymnasium ihr Reifezeugnis. Da die Kurse des Weiterbildungskollegs Linker Niederrhein mit seinen Standorten in Krefeld, Mönchengladbach und Viersen an zwei Terminen im Jahr beginnen, kann hier auch – anders als an den Regelschulen – zweimal jährlich das Abitur abgelegt werden.

Das Abitur am Weiterbildungskolleg haben bestanden: Timo Albertz, Samantha Biessey, Thomas Blum, Steffen Danisch, Saskia Kapell, Alexander Martini, Patrick Maßner, Konstantinos Tsiounis und Chantal Wynands.

Bei der Abschlussfeier in Dülken zollte Schulleiter Joachim Vosen den Abiturienten Respekt, dass sie innerhalb von drei Jahren das Abitur geschafft haben, zusätzlich zu ihrer Arbeit und familiären Verpflichtungen. Und, nicht zu vergessen, in den vergangenen zwei Jahren unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie.

Die Abiturienten machten Platz für die neuen ersten Semester. Die Kurse am WBK Linker Niederrhein beginnen am 1. Februar. Sie richten sich an Erwachsene, die mindestens 18 Jahre alt sind und berufliche Erfahrung von mindestens zwei Jahren haben.

(RP)