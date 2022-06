Diamanthochzeit in Viersen : Das Paar lernte sich auf Friedhof kennen

Viersen Diamanthochzeit in Viersen: Seit 60 Jahren sind Agnes und Günter Magon verheiratet. Kennengelernt hat sich das Paar auf dem Friedhof.

Agnes (86) und Günter (85) Magon haben sich am 2. Juni 1962 in Viersen-Helenabrunn das Ja-Wort gegeben. Kennengelernt haben sie sich am Volkstrauertag im November 1958. „Ich war gemeinsam mit meiner Schwester auf dem Friedhof. Sie bemerkte, dass mich immer ein Mann anschaute", berichtet die Jubilarin. Als die Andacht für die gefallenen Soldaten vorbei war, wollte sie gemeinsam mit ihrer Schwester zum Bus gehen. Doch der Jubilar und ein Freund von ihm kreisten die beiden Viersenerinnen ein und fragten, ob sie die beiden zum Bus begleiten dürften. „Dagegen gab es nichts einzuwenden und Günter fragte mich, ob wir gemeinsam tanzen gehen wollen. Von dem Tag an hat er mich nie mehr losgelassen", so die Jubilarin. Die Leidenschaft zum Tanz zog sich wie ein roter Faden durch das Leben des Ehepaars: Insgesamt 17 Jahre haben die beiden getanzt, davon elf bei der Viersener Tanzschule Fauth. Heutzutage ist ihr größtes Hobby der Schrebergarten, den die Magons seit 40 Jahren besitzen: „Der Garten hält uns gesund und munter." Der Jubilar spielt heute noch regelmäßig mit seinen ehemaligen Arbeitskollegen des Jugendamtes Viersen Skat. Agnes Magon findet viel Freude an Handarbeiten. Das Jubelpaar hat eine Tochter und einen Sohn, ihre schönsten Urlaube verbrachten sie am Wörthersee. Ihr Tipp für eine gute Ehe: „Man sollte viel gemeinsam unternehmen aber dem Partner auch Freiräume lassen."