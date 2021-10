Vaterstädtischer Verein Dülken : Der Prinz ist jetzt Vize-Präsident

Marco I. wurde jetzt von den Mitgliedern des Vaterstädtischen Vereins in den Vorstand gewählt. Er ist neuer Vize-Präsident. Foto: Joachim Müller

Viersen-Dülken „Lot os maar ens neu aanfange“ – Lasst uns mal neu anfangen! So lautet das Motto des Vaterstädtischen Vereins für die kommende Session, in der wieder alles neu angefangen werden soll. Das beschloss die Jahreshauptversammlung, zu der 43 Mitglieder ins Kolpinghaus gekommen waren, berichtete Präsident Günter Jansen. Nach einstimmiger Entlastung des gesamten Vorstandes standen Neuwahlen an.

Der amtierende Prinz Marco Hüsgens ist jetzt Vizepräsident und Geschäftsführer als Nachfolger für Manfred Friederichs, der nur noch ein Jahr bleibt. Neuer Schatzmeister ist Markus Hoffmann, stellvertretender. Werbereferent Markus Schacht, stellvertretender Organisationsleiter Matthias Giesen. Die neuen Beisitzer sind Andreas Schrei, Markus Wolters, Reiner Schiffers, Frank Beyen, Karl Giesen und Frank Renett.

(RP)