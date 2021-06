Besondere Fan-Artikel : Eine neue Lieblingstasse für Niederkrüchtener

Niederkrüchten Die Auto-Aufkleber mit der Silhouette von Niederkrüchten sind beliebt. Doch jetzt gibt es ein neues Produkt in diesem Design, das noch beliebter werden könnte.

Niederkrüchten-Fans können jetzt ihre Sammlung erweitern: Nach den Auto-Aufklebern mit der Silhouette der Gemeinde gibt es ab sofort eine Tasse, die mit Umrissen von Haus Elmpt, der Elmpter Kapelle in Overhetfeld, der Kirche St. Bartholomäus in Niederkrüchten, dem Aussichtsturm im Schwalmbruch sowie einer angedeuteten Schwalm und zwei Bäumen gestaltet ist. Für vier Euro ist sie zu kaufen im Bürgerservice und im Krüchtener Getränkemarkt in Dam. Laut Wirtschaftsförderer Frank Grusen erfüllt man damit einen Wunsch aus einer Online-Umfrage. busch