Engagement in Brüggen : Das ist der neue Vorstand bei den TSF Bracht

Brüggen Nach zwei Rücktritten bei der Jahreshauptversammlung trafen sich jetzt die Mitglieder der TSF Bracht erneut zu einer außerordentlichen Versammlung: Dort wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Andreas Bist ist neuer erster Vorsitzender der rund 1000 Mitglieder starken Turn- und Sportfreunde Bracht, nachdem er vorher Stellvertreter war. Der 43-Jährige wurde nun in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt, nachdem zuvor der damalige erste Vorsitzende Wolfgang Buchholz und auch die erste Kassiererin Ina Küchler zurückgetreten sind. „Wir wollen neuen Wind in den Verein bringen, aber dabei nicht alles in Frage stellen. Die Kommunikation zwischen den Mitgliedern soll gefördert werden“, kündigte Bist an. Im Verein werde kein Unterschied gemacht zwischen Fußball, Turn- und Leichtathletikabteilung. Geplant sei eine Klausurtagung. „Wir wollen wissen, wo wir stehen“, sagte Bist, der die Tischtennisabteilung leitete sowie im Jugendvorstand der Turn- und Leichtathletikabteilung aktiv war. Sein erster Stellvertreter wurde Peter Bontenackels, zweite Stellvertreterin ist Stefanie Wiesner, Kassierer ist Sebastian Maske und Geschäftsführer ist Tom Gottwald.