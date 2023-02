Crowdfunding-Aktion in Viersen Neustart für das Chillwerk

Zudem sucht Schlippes derzeit neue Räume in Süchteln und Umgebung, da Ende 2022 in den Alträumlichkeiten an der Gladbacher Straße Schluss gewesen ist. Die eigens von ihr entwickelten Konzepte in den verschiedenen Bereichen kommen indes gut an. Ob „Gönn dir Girlpower“, das an der Hauptschule in Süchteln läuft und über die Zonta-Frauen finanziert wird oder „Chill deine Basis“, eine Fachkräfteschulung, die sich an Pädagogen richtet – die Nachfrage nach Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie Schulungen von Erwachsenen sei da. Das gelte auch für die Selbstverteidigungskurse für Mädchen und Frauen, die derzeit im Familienzentrum St. Irmgardis stattfinden. tre