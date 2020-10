Krimi-Autor und Ergotherapeut aus Viersen : Christoph Nellessen zeigt: So spannend ist das 17. Jahrhundert

Viersen Christoph Nellessen ist Ergotherapeut, doch seine Leidenschaft gehört dem Schreiben von historischen Kriminalromanen. Das gelingt ihm mit Erfolg.

Man schreibt das Jahr 1650 in Vyrssen. Irgendetwas Mysteriöses geschieht in der kleinen Stadt. Aber die Triglaw, die Ermittler des 17. Jahrhunderts, stehen bereit, um die drohende Gefahr zu besiegen.

Nellessen ist als Ergotherapeut selbstständig. 1999 eröffnete er mit seiner Frau eine Praxis in Dülken. „Was anderes um die Ohren zu haben, ist nicht schlecht“, sagt Nellessen. „Was anderes“: Das ist seine Leidenschaft fürs Schreiben. Schon als Jugendlicher führte der Therapeut Tagebuch – erstaunlicherweise in Reimform. 2015 begann er mit dem Schreiben von Romanen, drei Jahre später erschien sein erstes Buch „Der Wintermörder“.

Die Faszination für das 17. Jahrhundert in Viersen (oder eben Vyrssen), hat biografische Wurzeln. Sein Großvater Matthias, Spitzname Thais, hatte sich vor 70 Jahren im Stadtarchiv eine Urkunde ausstellen lassen, der zufolge er der letzte Nachkomme der Junkerfamilie Nellessen war, die als Raubritter in Viersen lebten. Sein Enkel recherchierte im Archiv weiter und vertiefte sich in die Historie einer Stadt, in der geschmuggelt wurde, was das Zeug hielt. Damit das auch funktionierte, gab es zahlreiche unterirdische Gänge rund um den Lichtenberg, damals Junkersberg und der Hotspot für Raubritter. Die Schmugglergänge führten bis nach Holland. „Da müsste man doch mal was draus machen“, dachte sich Nellessen. Und begann mit den historischen Kriminalromanen.