Goldhochzeit in Viersen Auf dem Heimweg hat’s gefunkt

Hans (74) und Christine (70) Gotzen haben sich am 10. Mai 1973 in der Kirche in Nettetal-Leuth das Ja-Wort gegeben. An diesen Tag denkt das Jubelpaar gerne zurück: „Wir haben am De-Witt-See gefeiert und noch lange getanzt.“ Kennengelernt haben sich die beiden 1968 beim Kränzen für die Hochzeit von der Cousine der Jubilarin. Gekränzt wurde nämlich auf dem Hof der Familie Gotzen in Boisheim-Lind. „Ich habe Christine später nach Hause gefahren. Da hat es dann gefunkt“, erzählt der 74-Jährige mit einem Grinsen.