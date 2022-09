Spende in Viersen : Unterstützung nach Brand in Waldorfkita

Viersen Die Stadtratsfraktion der Viersener CDU hat 500 Euro an die Elterninitiative gespendet, die den Waldorfkindergarten „Kleiner Wassermann“ betreibt.

In dem Waldorfkindergarten in Viersen hatte es im Juli gebrannt, die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die CDU möchte die Eltern nun dabei unterstützen, ein Ersatzquartier zu etablieren und mittelfristig entsprechend einen neuen Kindergarten zu schaffen. In der CDU-Geschäftsstelle übergaben Ortsbürgermeister Hans-Willy Bouren und der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Stephan Seidel, eine Spende in Höhe von 500 Euro an Vorstandsmitglied Stephan Pottel von der Elterninitiative.