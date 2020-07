Spende : CDU unterstützt Kinderschutzbund

Jürgen Moers (CDU) mit Uta Petersen vom Kinderschutzbund. Foto: CDU

Viersen „Kinder sind das schwächste Glied in unsere Gesellschaft, deshalb bedürfen sie besonderen Schutz. Der Kinderschutzbund Viersen nimmt sich dieser Aufgabe seit vielen Jahren mit großem Engagement an, das gilt es auch jetzt in der Krise zu unterstützen“, erklärt Jürgen Moers, sozialpolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion.

Uta Petersen und Birgitta Föhr vom Vorstand des Kinderschutzbundes freuen sich über eine 500-Euro-Spende der CDU, denn coronabedingt ist das Spendenaufkommen zurückgegangen. Petersen: „Der Kinderschutzbund kann zwar gerade seine Betreuungsgruppen nicht durchführen, aber die Kosten laufen weiter. Außerdem steigt die Nachfrage nach der telefonischen Beratung für Kinder, Eltern und Familien gerade extrem an.“

(RP)