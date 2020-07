Kreative Idee : Bunter Wegweiser an der Kita in Brempt

Der Wegweiser steht am Tor des Kindergartens in Brempt. Foto: Gemeinde Niederkrüchten

Niederkrüchten 15 Kinder haben sich in besonderer Weise von ihrem Kindergarten „Sausewind“ in Brempt verabschiedet: Sie gestalteten einen bunten Wegweiser, dessen Schilder auf all die Orte verweisen, die die künftigen Schulkinder mal besucht haben - zum Beispiel die Bücherei oder den Wald.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für eine besondere Überraschung haben die 15 angehenden Schulkinder der Kindertageseinrichtung „Sausewind“ in Niederkrüchten-Brempt gesorgt. Jedes Schulkind gestaltete zu Hause einen bunten Pfeil, der auf die Orte verweist, die die Kinder im Laufe der Kindergartenzeit mit ihren Erzieherinnen besucht haben.

Auf den Pfeilen fanden die Waldplätze, die seit Jahren regelmäßig von den „Sausewind“-Kindern besucht werden, ebenso Erwähnung wie die Bücherei und die Schule.

Eine Mutter, die als Elternbeiratsmitglied und „Abschiedsmutter“ die Idee für das Geschenk umsetzte, sorgte mit ihrem Mann auch für die schnelle Aufstellung. Der fröhlich-bunte Wegweise steht jetzt am Tor des Kindergartens.

(RP)