Spenden-Aktion in Viersen : Bunte Eier für Viersener Tafel

Zwei Viersener Unternehmerinnen taten sich jetzt zusammen, um kurz vor Ostern vielen Menschen eine kleine Freude zu bereiten und ihnen für ihren Einsatz zu danken.

Wenn das Osterfest vor der Tür steht, herrscht an der Energiestraße 2 in Viersen traditionell Hochbetrieb. In dieser Zeit verlassen bis zu 15 Millionen Eier pro Woche die Hallen der Leonhard Moos & Butzen GmbH. Eine arbeitsreiche Zeit, die im Familienunternehmen gemeinsam gemeistert wird. Aktuell werden aus dem großen Sortiment rund um Hühnereier vor allem bunte Eier gekauft. In Spitzenzeiten werden in Viersen rund sieben Millionen Eier pro Woche gekocht und gefärbt.