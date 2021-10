Kreismusikschule Viersen : Bundessiegerinnen bei „Jugend musiziert“

Kreis Viersen Die Kreismusikschülerinnen Luise Oltmanns aus Viersen und Milea Henning aus Lüdinghausen erhielten beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ jeweils einen ersten Preis mit 24 Punkten in der Wertung „Schlagzeugensemble“. An der Kreismusikschule werden sie von Veith Kloeters unterrichtet.

„Im Wettbewerb ,Jugend musiziert’ bis auf die Bundesebene so erfolgreich zu sein und zu den Besten deutschlandweit zu gehören, ist eine besondere Auszeichnung. Ich gratuliere unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen und natürlich unserer Kreismusikschule“, so Ingo Schabrich, Kulturdezernent des Kreises Viersen.

Der zweite Teil des 58. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ fand in den Wertungen „Schlagzeugensemble“ und „Besondere Ensembles“ in der Hansestadt Bremen statt. Der erste Teil des Wettbewerbs wurde im Mai als Online-Wettbewerb durchgeführt. Hier waren bereits sechs Schüler der Kreismusikschule Viersen erfolgreich. Beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ Teil zwei konnten sich rund 260 Jugendliche in 45 Ensembles (Schlagzeug) und 30 Ensembles für die Teilnahme qualifizieren. „Unter Coronabedingungen erfolgreich zu sein, war eine besondere Herausforderung“, so Ralf Holtschneider, Leiter der Kreismusikschule.