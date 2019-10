Viersen : Bürgerstiftung spendete für Fahnensanierung

Paul Mackes übergabdie Fahne wieder an Winfried van Hoof. Foto: MGV 1853 Süchteln-Vorst

Viersen Nach 65 Jahren Gebrauch, etwa bei vielen Festumzügen und Trauerfeierlichkeiten, war die Fahne in die Jahre gekommen.

Zum 100-jährigen Bestehen hat der MGV 1853 Süchteln-Vorst eine neue Fahne erhalten. Sie wurde von den Damen des Chores als Ersatz für die in den Wirren des Krieges verlorene Fahne 1953 gestiftet. Nach 65 Jahren Gebrauch, etwa bei vielen Festumzügen und Trauerfeierlichkeiten, war die Fahne in die Jahre gekommen. Eine Generalüberholung war dringend erforderlich. Nur so konnte der weitere Zerfall vemrieden werden.