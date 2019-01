Unterwegs in Niederkrüchten: Sternsinger segnen das Niederkrüchtener Rathaus

Im Rahmen der diesjährigen Sternsingeraktion des Kindermissionswerks segneten die Sternsinger das Rathaus der Gemeinde Niederkrüchten in Elmpt. 15 Sternsinger aus dem Gemeindegebiet, die sich für diese Aktion zusammengefunden hatten, sangen gemeinsam mit den Mitarbeitern des Rathauses das Lied „Stern über Bethlehem“ und überbrachten in Reimform ihre guten Wünsche für das Jahr 2019. Anschließend wurde der Segen „20*C+M+B+19“ als Aufkleber über der Eingangstüre angebracht.

Begleitet wurden die Kinder von Gemeindereferentin Hiltrud Heitzer, den ehrenamtlich tätigen Björn Küsters, Sonja Anderstiegen und Ina Brnicevic. In diesem Jahr werden Spenden für behinderte Kinder in Peru gesammelt. Beispielsweise für Rollstühle werden die Spenden verwendet, damit alle Kinder dort die Chance haben, in die Gesellschaft integriert werden zu können und auch an Freizeitaktionen teilzunehmen. Heitzer erzählte, dass gerade in Peru behinderte Menschen ausgegrenzt werden. Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) erinnerte sich an die Zeit, als er selbst als Sternsinger von Tür zu Tür zog. Zu der Zeit wurde der heilige König Melchior noch schwarz geschminkt. „Jemand kam dann auf die Idee, weiße Creme mit Kakao zu mischen“, erzählte Wassong. Auch in seinem Büro wurde ein Segen angebracht. Er dankte den Sternsingern im Namen aller Verwaltungsmitarbeiter und hofft, dass den Sternsingern viele spendenbereite Bürger die Türe öffnen.