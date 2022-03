Engagement in Brüggen : Bücherschrank nach Reparatur wieder oft genutzt

Brüggen Die Gemeinde Brüggen freut sich doppelt über die Reparatur des Bücherschranks in der Fußgängerzone: zum einen können Bürger ihn nun wieder nutzen, zum anderen hat der Sponsort Westenergie überraschend die Reparatur übernommen.

Der „Westenergie“-Bücherschrank in der Brüggener Fußgängerzone bietet nun wieder rund um die Uhr Lesestoff. Die Reparatur, die nach einem Böllerabschuss in der Silvesternacht notwendig war, ist abgeschlossen. Anders als angekündigt, hat der Sponsor die Kosten für eine neue Tür übernommen; eigentlich befindet sich der Bücherschrank in der Verantwortung der Gemeinde. Bürgermeister Frank Gellen (CDU) stellte erfreut fest, dass sofort wieder Bücher in den Schrank gestellt wurden und sagte: „Vielen Dank an Westenergie, dass sie schnell und unbürokratisch die beschädigte Tür ausgetauscht hat.“ Der Bücherschrank sei ein tolles Angebot, mit dem man den öffentlichen Raum in Brüggen belebe und die Kultur des Teilens unterstütze.