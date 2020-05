Brauchtum in Corona-Zeiten : Zusammenhalt auch ohne Schützenfeste

Brüggen Mit einem witzigen Banner will die St.-Petrus- und St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Lüttelbracht-Genholt allen anderen Vereinen und Bruderschaften Mut machen. Auch wenn zunächst keine Feste stattfinden können.

Was tun, wenn Kirmes oder Schützenfest abgesagt werden müssen? Viele Schützenvereine und Bruderschaften im Grenzland bleiben trotzdem in Kontakt, hissen etwa Fahnen oder stellen Plakate auf.

So auch die St.-Petrus- und St.-Sebastianus-Schützenbuderschaft Lüttelbracht-Genholt. „Wir vom geschäftsführenden Vorstand haben uns überlegt, wie wir unseren befreundeten Bruderschaften, Vereinen und natürlich unserer Kirche St. Maria Helferin unsere Anteilnahme und auch Unterstützung an den abgesagten Veranstaltungen vermitteln können“, sagt der zweite Vorsitzende Christoph Hammans. Ähnlich wie bereits beim Osterfest habe man sich von dem Gedanken leiten lassen: „Fahne zeigen“. Daraus sei kurzerhand ein lockeres Banner entstanden. „Dieses werden wir nun bei den eigentlich geplanten Veranstaltungen, die wir mit unserer Bruderschaft besucht hätten, aufstellen“, so Hamans In der Zwischenzeit werde es in Lüttelbracht an der Kirche gezeigt.