Heimatreporter Brüggen und Schwalmtal Zwei Schulfeste, eine Ehrung und ein Defibrillator

Das Gymnasium St Wolfhelm in Waldniel verwandelte sich für einen Abend an einen Ort der magischen Klänge. Es war ein Konzertabend, der die Herzen der Zuschauer eroberte, die Sinne verzauberte und schließlich mit Standing Ovations seinen krönenden Abschluss fand. Rund 180 aktive Teilnehmern zeigten ihre musikalische Leidenschaft und ihr Können in der voll besetzten Achim-Besgen-Halle in beeindruckender Bandbreite von musikalischen Stilrichtungen. Viele Musikstücke wurden von den Schülern im Musikunterricht selbst komponiert, einer der Songs wurde sogar im Tonstudio aufgenommen und im Radio gespielt: „The Beauty of Music“. Dieser Titel war zum Motto des Abends geworden und bringt sehr treffend zum Ausdruck, wie wunderschön es ist, dass Musik eine ganz eigene Sprache spricht, welche man nicht in Worte fassen kann.