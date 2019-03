Brüggen: Sturm und Trockenheit bestimmten die Einsätze der Wehr

Brüggen Die Freiwillige Feuerwehr Brüggen berichtete auf der Jahresversammlung über das Jahr und ehrte Mitglieder.

Was plant die Wehr? Die Gerätehäuser in Brüggen und Bracht sind für die Löschzüge zu klein. Die Gemeinde Brüggen plant deshalb bereits seit längerer Zeit zwei Neubauten. Trotz eines höheren Millionbetrags hat die Politik zugesichert, dass bei Sicherheitsthemen nicht gespart werden wird.

Viele Unwettereinsätze sind in die Jahreschronik eingegangen – zum Beispiel Sturm Friederike im Januar. Ganz besonders forderte der heiße Sommer seinen Tribut. Vom 30. Juni an waren täglich Wehrleute auf Waldbrandstreife. Insgesamt mehr als 10.000 Kilometer wurden so in mehr als 600 Stunden gefahren.

Trotz der Waldbrandstreife blieb die Gemeinde Brüggen nicht ganz von Feuern im oder am Wald verschont. Ein Einsatz an der B221 forderte am 7. Juli viel Kraft. Direkt an einer Baumschulschonung und in unmittelbarer Nähe zum Wald brannte ein etwa 40 Kubikmeter großer Komposthaufen. RP