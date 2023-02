Brüggen So war die vierte Auflage des Depot-Marsches

Stefan Thies, Organisationsleiter des Verbandes, der vor Jahren mit der Reservistenkameradschaft (RK) Viersen-Brüggen dieses Projekt entwickelt hat, sagte: „Ich bin glücklich, in diesen schwierigen Zeiten wieder den Auftrag des Verbandes so erfolgreich umgesetzt haben zu können.“ Sein Dank gelte dem Leiter der Veranstaltung Micky Dernbach: „Ich bin froh, einen engagierten Mitstreiter gefunden zu haben, der mit großem persönlichem Einsatz die letzten Jahre ein Garant für den Erfolg war. Für das Jahr 2024 peilen wir die Marke von hundert Teilnehmern an, um in Zukunft den Depotmarsch zu einer ständigen Größe in der Region zu machen.“ Thies dankte den Reservisten der RK Viersen-Brüggen und den Fußballern des TSF Bracht für die gute Organisation und die hervorragende Versorgung. RP