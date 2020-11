Sportlerin des Jahres von Lauftreff TuRa Brüggen : Anja Hermann ist für Lauftreff „Sportlerin des Jahres“

Brüggen/Schwalmtal Die 52-jährige Amernerin wurde jetzt vom Lauftreff TuRa Brüggen zur „Sportlerin des Jahres“ gewählt.

ANJA HERMANN ist vom Lauftreff TuRa Brüggen zur Sportlerin des Jahres ernannt worden. In der Laudatio für die 52-Jährige aus Amern heißt es: „Sie ist eine absolute Powerfrau, zeigt beim Laufen, aber auch bei allen anderen Aktionen viel Engagement und meistert jede Herausforderung.“

Als Kind betrieb sie bei der LG Viersen Leichtathletik und machte in den vergangenen fünf Jahren dort ihr Sportabzeichen in Gold. Vor rund acht Jahren entdeckte sie das Laufen wieder für sich, schloss sich dem TuRa-Lauftreff an.