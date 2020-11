Kirchengemeinde Brüggen-Elmpt : Pfarrer gibt Sammlung mit Gebeten heraus

Brüggen/Niederkrüchten Seine Eine-Minute-Gebete hat der evangelische Pastor Bernd Mackscheidt jetzt gesammelt und als Büchlein herausgegeben. Es wird ein Geschenk für die Gemeinde.

Das Büchlein soll am 12. Dezember verteilt werden. „Wir treffen uns mit einigen Mitarbeitern um 10 Uhr an der Kirche in Brüggen und verteilen die kleinen Präsente“, plant Mackscheidt. Wenn es also irgendwann an diesem Morgen an der Haustür schellen, könne es einer der Verteiler sein. Wenn aber niemand zuhause sei, werde die Gebetssammlung in den Briefkasten geworfen. Wer das Büchlein darüber hinaus erwerben möchte, kann es für 4,95 Euro bei Pfarrer Bernd Mackscheidt, im Gemeindebüro, in Erikas Choko-Lädchen (Klosterstraße 78) oder im Papershop (Borner Straße 26) in Brüggen erhalten.