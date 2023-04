Musikverein in Brüggen Musikverein Cäcilia plant viele Auftritte

Bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Cäcilia Brüggen 1910 wurden neue Auftritte angekündigt: Neben dem beim Vogelschuss der St.-Nikolaus-Bruderschaft Brüggen am 15. April, beim Spargelmarkt und beim Jubiläum von TuRa Brüggen gibt der Musikverein mit der Philharmonisch Gezelschap Reuver ein Gemeinschaftskonzert bei der Festveranstaltung „Vier Jahre Städtepartnerschaft Beesel-Brüggen“. Auch ein Vereinsfest am Vereinsheim Haus Mesterom ist geplant. Wieder aufgegriffen werden soll eine Musik-AG an der betreuten Grundschule. Ein Arbeitskreis arbeite an einem neuen Konzept zur Nachwuchsgewinnung.